Rutte kondigt kleine versoepelingen aan: “Heel spannend wat we gaan doen”

Foto: John den Hollander

De situatie rond de coronapandemie in Nederland is nog altijd ernstig. Toch heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond laten weten dat er een aantal kleine versoepelingen mogelijk zijn.

“Komende zaterdag is het op de kop af een jaar geleden de eerste coronapatiënt in ons land bekend werd”, zegt Rutte. “Achteraf weten we dat dit eerste geval het begin was van een bizarre periode die nog altijd niet ten einde is. We zijn nu op zoek naar betere tijden, naar een stapsgewijze opening van de samenleving. Dat perspectief is er. Echter zitten we op dit moment nog in een hele lastige fase. Aan de ene kant hebben we nog altijd te maken met een hele hoge druk op de ziekenhuizen, zijn er grote zorgen over de opkomst van de Britse virusmutant en de komst van een derde golf die onvermijdelijk is geworden. Maar er is ook een andere realiteit. Want hoe langer deze crisis duurt, hoe zwaarder het ons valt. We zijn het aardig zat aan het worden. Hoe dringend alle maatregelen ook nodig zijn, de economische en sociale gevolgen tellen op. We kennen allemaal de voorbeelden in onze eigen omgeving. We proberen als kabinet de negatieve gevolgen beperkt te houden met diverse steunpakketten. Maar toch, het schuurt, het piept en het kraakt.”

“Ik wil een afspraak met u als Nederlander maken”

“Op zijn Hollands gezegd, het moet allemaal wél vol te houden zijn. Daarom hebben we gezegd dat we nu bereid zijn om wat risico’s te nemen. Dat betekent dat we onder voorwaarden weer dingen mogelijk willen maken. Het gaat voor nu om vier dingen; versoepelingen voor het voortgezet onderwijs en het mbo, de contactberoepen, het kunnen winkelen op afspraak, en verruiming van het kunnen buitensporten voor jongeren tot 27 jaar. We doen hiermee iets heel spannends. Verruiming is in deze fase niet gratis en niet onomkeerbaar. We willen er achter alles aan doen om het onderwijs niet weer te hoeven sluiten. Dat kunnen we kinderen en docenten niet aan doen. Maar als de cijfers de komende tijd omhoog lopen zullen scenario’s tot verscherping weer op tafel liggen. En daarom wil ik met het oog op de versoepelingen een afspraak met iedere Nederlander maken, dat alle risico’s die we nu nemen betekent dat iedereen zich aan de basisregels gaat houden. Als je je niet fit voelt laat je je testen en je houdt je aan de basisregels.”

De avondklok blijft tot en met 15 maart van kracht. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Avondklok

Een groot deel van het coronamaatregelenpakket blijft in stand. Dit geldt voor het maximaal één persoon thuis ontvangen, maar ook voor de avondklok. Juist door de avondklok te verlengen tot 15 maart zijn er op andere vlakken versoepelingen mogelijk. Eerder leek het kabinet aan te sturen op een zo’n kort mogelijk periode waarin de avondklok actief zou zijn, ook vanwege de maatschappelijke discussie die het teweeg bracht. Toch blijft de klok tot in ieder geval 15 maart van kracht.

Onderwijs

Eén van de sectoren waar versoepelingen mogelijk zijn, is het onderwijs. Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf volgende week maandag weer open. Een zelfde versoepeling is er voor studenten aan mbo-opleidingen. Zij mogen vanaf volgende week één dag per week fysiek onderwijs krijgen. “Volgens het OMT is het veilig voor studenten en docenten dat we dit doen”, aldus Rutte. Zowel op het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs moet de anderhalve meter afstand in acht worden genomen. Het Hoger Onderwijs blijft voorlopig gesloten.

Contactberoepen

Kappers mogen vanaf volgende week woensdag weer de schaar ter hand nemen. Wel gaan er strikte voorwaarden gelden. Zo kunnen mensen alleen geknipt worden als ze een afspraak hebben, moet er een verplicht checkgesprek plaatsvinden en moeten adresgegevens achtergelaten worden. Ook andere contactberoepen als nagelstylistes en rijinstructeurs mogen weer aan de slag. Sekswerkers mogen voorlopig niet aan de slag.

Kappers mogen vanaf volgende week woensdag weer open. Foto: Wouter Holsappel

Jongeren

Behalve dat leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo weer gedeeltelijk fysiek onderwijs kunnen krijgen vindt er voor deze groep nog een versoepeling plaats. Voor jongvolwassenen tot en met 27 jaar worden namelijk teamsporten weer toegestaan. “Zeker nu het voorjaar zich aandient denken wij dat het belangrijk is dat we dit aanbieden aan een groep die het heel moeilijk heeft.”

Winkels, horeca en musea

Ook niet essentiële winkels krijgen iets meer ruimte. Sinds twee weken mogen zij al Click & Collect aanbieden. Daar wordt nu vanaf volgende week woensdag aan toegevoegd dat klanten op afspraak een winkel mogen gaan bezoeken. Het gaat om maximaal twee klanten per keer en zes klanten per uur, die zich minimaal vier uur van tevoren aanmelden. Daarbij gelden de basisregels en het dragen van een mondkapje. Voor de overige sectoren verandert er niets. De horeca, de musea en de dierentuinen blijven voorlopig gesloten.

Het nieuwe maatregelenpakket geldt tot 15 maart. Een week eerder neemt het kabinet een beslissing over wat er na 15 maart moet gaan gebeuren.