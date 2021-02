Politie zoekt getuigen van brandstichting bij portiekflat Asingastraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest, of meer informatie hebben, van een brandstichting afgelopen maandagavond bij een portiekflat aan de Asingastraat in de stad.

De melding van de brand kwam rond 18.55 uur binnen. Toen de brandweer arriveerde bleek een voordeur van een woning in de portiekflat in brand te staan. “Dankzij snel optreden van de brandweer is voorkomen dat de brand zich uitbreidde”, vertelt de politie. “Het bleef bij rookontwikkeling, waarna ventileren door de brandweer volstond. Niemand raakte gewond.”

Direct na het sein ‘brand meester’ startte de politie een onderzoek. Onder andere de recherche en de Forensische Opsporing, de FO, waren aanwezig. “We zoeken getuigen die tussen 18.30 uur en 19.00 uur iets gezien of gehoord hebben dat met deze zaak te maken kan hebben. Mocht je meer informatie hebben, neem dan contact met ons op en bel 0900 88 44 of doe een melding via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.”

