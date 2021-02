‘Jammer dat het kabinet het Hoger Onderwijs geen perspectief biedt’

nieuws

foto: André Huitenga

Waar er voorzichtig versoepelingen gloren voor middelbare scholieren en mbo-studenten lijken studenten in het Hoger Onderwijs nog langer op online onderwijs te zijn aangewezen. Bij het Interstedelijk Studenten Overleg, het ISO, is men teleurgesteld.

“Onze oproep om stappen te zetten voor het Hoger Onderwijs is woensdag door beide onderwijsministers overgenomen”, vertelt voorzitter Dahran Çoban van het ISO. “Het is jammer om te horen dat het kabinet, nog, geen gehoor heeft gegeven aan dit geluid. We hoeven echt niet morgen open, maar plannen voor meer fysiek onderwijs moeten nu echt gemaakt en gecommuniceerd worden.”

Kappers en voortgezet onderwijs

Het kabinet kwam zondag bijeen in het Catshuis om te praten over de huidige coronamaatregelen. Na afloop lieten bronnen weten dat de avondklok na 2 maart voor drie weken gehandhaafd blijft. Daardoor is er ruimte voor wat versoepelingen. Zo kunnen kappers open en kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten in het mbo weer één dag fysiek onderwijs krijgen. Over het Hoger Onderwijs wordt echter niet gerept.

“Er moet licht aan het einde van de tunnel komen”

Afgelopen woensdag stond het ISO samen met het LAKS te protesteren in Den Haag, om het kabinet op te roepen het beloofde perspectief voor jongeren nu echt te gaan bieden. “Onze grote hoop is om dinsdag in ieder geval van het kabinet te kunnen horen wanneer studenten weer naar de Hogeschool of Universiteit mogen voor fysiek onderwijs. Al is het één dag in de week, er moet licht komen aan het einde van de tunnel”, aldus Çoban.