“Ik ben zelf redelijk ingetogen, maar er was nu toch wel even een juichstemming”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De contactberoepen mogen vanaf volgende woensdag weer aan de slag. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond bekendgemaakt. Bij barber De Zwarte Raaf in Stad is men blij.

“Wat er tijdens de persconferentie gezegd is, was natuurlijk van tevoren al grotendeels bekend”, vertelt eigenaar Ronald de Bont. “Op één of andere manier lekt alles een aantal dagen voor de persconferentie al uit. Maar toch zit je te wachten op de bevestiging, je wilt het horen uit de mond van de premier. En toen kwam het verlossende woord. Ja, ik ben zelf redelijk ingetogen, maar er ging wel een gevoel van euforie door mijn lijf. We kunnen weer. Super!”

“Eindelijk weer aan het werk”

Niet alleen De Bont is blij. “Ik heb ook een groep zelfstandigen die dus als zzp’er bij mij werken. Die zitten al ruim acht weken op een houtje te bijten. Toen Rutte zei dat de contactberoepen weer mogen starten ging het in de groepsapp helemaal los. Ja, het is een hele opluchting. Voor mij persoonlijk omdat je weer klanten mag gaan ontvangen en dat je weer aan het werk kunt, en aan de andere kant omdat er weer geld in het laatje komt.”

Gekkenhuis

Afgelopen zondag gingen de geruchten al dat de kappers weer open mochten gaan. Vanaf dat moment was het druk met reserveringen. “Dat is niet veranderd. Ik heb het vanavond wat proberen te monitoren, maar het is echt een gekkenhuis. Iedereen probeert een afspraak in te plannen. Maar ik vermoed dat dat voor de hele branche geldt. Als het goed is zitten alle kappers vanaf volgende woensdag qua reserveringen helemaal vol. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.”