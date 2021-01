Stadjer (28) aangehouden na achtervolging in gestolen auto

De politie in Groningen heeft afgelopen weekend een 28-jarige man uit Groningen aangehouden na een achtervolging.

De aangehouden man was betrokken bij de achtervolging door de politie van een gestolen BMW. Het voertuig werd uiteindelijk teruggevonden in Selwerd. Tijdens de rit begin de bestuurder van de auto meerdere verkeersovertredingen.

De verdacht is inmiddels gehoord door de politie over zijn aandeel in de achtervolging en de diefstal van de auto.

