ESNS dit jaar online: “Hoe dan ook een bijzondere editie”

Woensdag begint Eurosonic Noorderslag weer, maar dit jaar is alles online vanwege de lockdown. Volgens programmeur Peter Sikkema wordt het hoe dan ook een bijzondere editie.

Van woensdag tot en met zaterdag zijn alle optredens gratis te bekijken via de website van ESNS. “We gaan er hoe dan ook voor zorgen dat dit een hele bijzondere editie gaat worden,” vertelt Sikkema. “We zijn veel sessies aan het opnemen. We hebben meerdere zalen, dus je kunt switchen van de ene naar de andere zaal. Een voordeel is dat je nu bijna alles kunt zien vanuit je huiskamer. Ik verwacht dat er hele mooie dingen tussen zitten. Het zijn geen videoclips geworden, we hebben zo veel mogelijk geprobeerd te zorgen voor het live-gevoel.”

Normaal gesproken doet OOG Radio live verslag van het festival. Presentator Rein de Vries vindt het erg jammer dat ook dat dit jaar niet door kan gaan. “Het is toch altijd wel een beetje het feest van het jaar, dus dat is een heel groot gemis. Nu moeten we online gaan kijken, maar dat is een hele andere dynamiek natuurlijk. Moet ik dan bij de uitreiking van de popprijs een glas bier tegen mijn scherm aangooien?”

Sikkema heeft er vertrouwen in dat het toch een succes wordt. “Als eenmaal alles draait en we een community bij elkaar hebben, dat zou fantastisch zijn. Als we die verbinding tot stand hebben gebracht ben ik heel blij.”