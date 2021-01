Corona in Bloemhof Ten Boer, Zorggroep beperkt bezoek

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

Bij een bewoner van de locatie Bloemhof in Ten Boer van Zorggroep Groningen is vrijdag het coronavirus vastgesteld. Daarom geldt code rood voor de locatie.

Dat houdt in dat bewoners nog maar één bezoeker mogen ontvangen en slechts op afspraak. Bij de andere locaties van Zorggroep Groningen is het bezoek teruggebracht van twee mensen tot één vast persoon.

“De Britse variant van het coronavirus maakt zijn opmars in de noordelijke provincies”, schrijft Zorggroep Groningen over de maatregelen. “In verpleeghuizen in Emmen, Hoogezand en Surhuisterveen is deze variant al vastgesteld. De Britse variant van het coronavirus is veel besmettelijker dan het virus waar wij tot dusver mee te maken hebben gehad. Wij willen voorkomen dat deze variant van het virus zorgt voor een grootschalige uitbraak binnen onze locaties.”