“Verlenging aanvullende coronamaatregelen niet nodig”

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

De aanvullende coronamaatregelen die vorige week van kracht werden hoeven niet verlengd te worden. Dat zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding maandag.

Kuipers doet de uitspraak op basis van de ziekenhuisbezetting. Die bezetting is de afgelopen 24 uur licht gestegen maar volgens de LCPS-voorzitter is er een duidelijke kentering te zien van de tweede golf waarbij het aantal patiënten aan het afnemen is. Op dit moment liggen er 2.317 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat zijn 28 meer dan zondag. Van hen liggen er 600 op de Intensive Care.

Omdat de cijfers over het algemeen de goede kant op gaan is een verlenging van de maatregelen die veertien dagen gelden niet nodig. Vorige week besloot het kabinet om musea, bibliotheken, theaters en bioscopen voor een periode van twee weken te sluiten. “Als het zo doorgaat kun je het daarbij houden.” Wel erkent Kuipers dat met 200 ziekenhuisopnames per dag het land nog ruim boven de signaalwaarde zit die het ministerie van Volksgezondheid hanteert.