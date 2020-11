Opnieuw vuurbol boven Stad gezien

nieuws

Foto: Michel Eising - www.webcam-oostersluis.nl

Er is zondagavond opnieuw een vuurbol boven de stad waargenomen. Ooggetuigen spreken over een fel exemplaar.

De vallende ster werd rond 22.15 uur gezien. Tim die in de Oosterpoortwijk woont meldt dat de vuurbol in het noordoosten te zien was. Op Twitter meldt Wiendeld uit Eelde dat de vallende ster vrijwel recht naar beneden viel en voor een aantal seconden zichtbaar was. Het gaat om een zogeheten vuurbol. Een meteoor krijgt deze naam als hij helder aan het firmament te zien was.”

Afgelopen vrijdagavond werd er ook een vuurbol boven de stad gezien. Deze was ongeveer zes seconden te zien. Behalve uit Groningen kwamen toen ook waarnemingen uit andere delen van het land. De vallende ster van zowel zondag- als vrijdagavond behoren naar alle waarschijnlijkheid tot de meteorenzwerm Leoniden die afgelopen week langs de aarde trok.

En dat was weer een #vuurbal Zojuist om 22.15 aan de zuidelijke hemel. Vrijwel recht naar beneden gedurende een aantal seconden te zien. #vallendester — Wiendeld Visser (@WVisser1978) November 22, 2020