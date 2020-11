Minstens honderd euro boete bij overtreding vuurwerkverbod

nieuws

Bron: Elin Stil

Het vuurwerkverbod is definitief en wie zich er niet aan houdt kan op een boete van minstens honderd euro rekenen. Dat heeft het kabinet vrijdag bekend gemaakt.

Daarnaast krijgt een overtreder een aantekening in een strafblad. De Nationale Politie zei bij de NOS dat er niet gewaarschuwd wordt, maar direct verbaliseert. De aanpak om het verbod te handhaven gaat wel per regio verschillen.

Het vuurwerkverbod werd eerder deze week al aangekondigd om de druk op de zorg niet op te voeren. Die is al hoog door de coronacrisis. Volgens het kabinet waren er vorig jaar 1300 vuurwerkslachtoffers die behandeld moesten worden in de ziekenhuizen of bij de huisartsenposten.

Uitzonderingen worden gemaakt voor kindervuurwerk, zoals sterretjes en trektouwtjes, en carbid schieten. De vuurwerkbranche wordt gecompenseerd.

De vuurwerkverkopers in Groningen lieten eerder al weten tegen het verbod te zijn. Naast een inkomensderving vrezen zij onder meer voor illegaal vuurwerk uit het buitenland dat een stuk zwaarder is dan het vuurwerk dat in de winkels wordt verkocht.