Lelylijn en Nedersaksenlijn staan ook in verkiezingsprogramma D66

nieuws

Foto: Mennov1996 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91552780

De Lelylijn en de Nedersaksenlijn krijgen een plek in het verkiezingsprogramma van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Een amendement van Lelylijn-initiatiefnemer Wim van Wegen en de Groningse fractievoorzitter Tom Rustebiel kreeg vrijdag een meerderheid.

De lobby voor de Lelylijn werd breed gesteund, zo stelt ook Rustebiel: “De huidige tijd leert ons dat je niet meer elke dag op kantoor hoeft te zijn om te werken. Daardoor kunnen wonen en werken verder uit elkaar liggen dan tot nu toe de norm was. En het biedt ook internationaal perspectief, als de lijn aansluit op verbindingen naar Bremen, Hamburg en Berlijn/Scandinavië.”

Naast de Lelylijn heeft ook de Nedersaksenlijn, via een voorstel van Joey Koops uit Emmen, een plek gekregen in het verkiezingsprogramma: “De Nedersaksenlijn biedt perspectief voor inwoners van Overijssel, Drenthe en Groningen. Van studenten tot bedrijven, iedereen profiteert van deze ijzeren ruggengraat tussen Drenthe. Ik ben daarom blij dat het gelukt is om de Nedersaksenlijn opgenomen te krijgen in het verkiezingsprogramma.’

Zaterdag wordt het hele programma van D66 voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld.