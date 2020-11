Kabinet overweegt ook om pretparken en dierentuinen te sluiten

nieuws

Foto: John den Hollander

Het kabinet overweegt ook om pretparken en dierentuinen voor een bepaalde periode te sluiten. Dat meldt de NOS maandagmiddag op basis van bronnen in Den Haag.

Zondag kwam een deel van het kabinet samen in het Catshuis, de ambtswoning van premier Mark Rutte (VVD). Tijdens het informele overleg, waar ook verschillende deskundigen bij aanwezig waren, werd gekeken naar de effecten van de huidige corona-aanpak. Bronnen lieten zondagavond weten voorzichtig optimistisch te zijn met betrekking tot de besmettingscijfers, maar dat er zorgen bestaan over de druk op de zorg. Daarnaast zou het kabinet worstelen met het dilemma om het reproductiegetal langzaam te laten zakken of door middel van extra maatregelen versneld te laten afnemen.

Bibliotheken en theaters

Zondagavond lekte al uit dat het kabinet overweegt om musea, bibliotheken en theaters voor een periode van twee weken te sluiten. Ook wordt overwogen om de groepsgrootte op straat te verlagen van vier naar twee personen. Maandagmiddag blijkt dat ook de sluiting van pretparken en dierentuinen op tafel ligt net als het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een bruiloft of uitvaart.

Wintersport

Dinsdagavond om 19.00 uur is er een persconferentie van het kabinet. Tijdens die persconferentie wordt ook een omroep gedaan om in de kerstvakantie en in de periode daarna niet op wintersportvakantie te gaan.