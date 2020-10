SP over reactie Schuiling op Vindicat: “Onbegrijpelijk en ondermaats”

De gemeenteraadsfractie van de SP vindt de reactie van burgemeester Koen Schuiling op Vindicat ‘onbegrijpelijk en ondermaats’. Ze vinden dat de vereniging sancties opgelegd moet krijgen.

Afgelopen maandag hield een groep studenten van de vereniging zich niet aan de coronamaatregelen op het dakterras van de sociëteit. Naar aanleiding daarvan riep de SP al op om in te grijpen.

Schuiling is het daar niet mee eens. “Vooropgesteld, dat gedrag kan dus niet en daar moet ook tegen worden opgetreden. Ik heb daar ook een indringend gesprek over gehad met de praeses die mij overigens direct zelf belde om dit te melden. En dat vind ik dus ook het goede gedrag.” Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP, vindt die reactie dus onbegrijpelijk en ondermaats. “Ik ken geen vereniging of onderneming die een direct lijntje heeft met deze burgemeester, maar blijkbaar kan Vindicat na een telefoontje een aai over de bol krijgen en dat het dan klaar is.”

Dijk vindt dat het tijd is voor sancties. “Bijvoorbeeld dat de drank- en alcoholvergunning moet worden ingenomen. Dat is natuurlijk eigenlijk de halsslagader van Vindicat en als je die ontneemt is dat pas een echte straf en een wake-upcall voor die mensen die zich misdragen.”