Politie zoekt doorrijder na ongeval bij Hoogkerk

Foto: Google Maps (Streetview)

De politie is op zoek naar getuigen van een ongeluk bij de oprit naar de A7 bij Hoogkerk. Dit ongeluk vond afgelopen donderdagavond rond 18.00 uur plaats. Vermoedelijk is één van de betrokken bestuurders doorgereden.

De bestuurder van een grijze Peugeot 206 wilde op de rotonde de derde afslag nemen naar de A7 richting Leek. Daar werd hij geraakt door een ander voertuig, waardoor de Peugeot werd getold en in de middenberm van de rotonde terecht kwam. Kort na de aanrijding zag de bestuurder van de Peugeot een donkergekleurde BMW stationwagen wegrijden.

Volgens de politie is het niet duidelijk of dit de andere betrokkene is of een getuige. Maar gezien de schade aan het voertuig van de melder moet de andere betrokkene behoorlijke schade aan de voorzijde van het voertuig hebben.

De politie komt graag in contact met de bestuurder van de genoemde BMW, maar ook andere getuigenverklaringen zijn welkom. U kunt dan contact opnemen met de politie via 0900-8844 of via een persoonlijk bericht op Facebook. Houdt daarbij zaaknummer 2020299576 bij de hand.