GroenLinks wil veiligere en beter verlichte fietspaden in Groningen

Foto: André Renkens via Pixabay

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen vraagt vrijdagmiddag, middels schriftelijke vragen, aandacht bij het college van Gedeputeerde Staten voor betere fietsveiligheid in de provincie.

De fractie haalt onder andere het slecht verlichte fietspad tussen Bedum en Groningen en het fietspad langs de Winschoterweg richting Hoogezand aan bij haar roep om betere verlichting langs Groningse fietspaden. “Nu de periode van de donkere dagen weer begint, zijn goed verlichte fietspaden voor de (forenzen)fietser nodig”, zo schrijft GroenLinks Statenlid Melissa van Hoorn. “Om fietsveiligheid te garanderen is het van belang dat de fietser in het donker goed kan zien waar hij of zij fietst.”

In mei had GroenLinks al gevraagd om een inventarisatie van voor fietsers onveilige kruisingen. Een aanrijding in Delfzijl in de afgelopen week, waarbij een jonge fietser werd aangereden op de provinciale weg N991, is voor de fractie aanleiding om het college te vragen hoe het staat met de plannen om de onveilige fietspaden aan te pakken. Van Hoorn: “GroenLinks wil graag weten of er inmiddels concrete plannen zijn voor de verbetering van voor fietsers gevaarlijke kruisingen en of er gemeenten zijn die een beroep hebben gedaan op financiële ondersteuning.”