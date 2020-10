Café Dijkman moet twee weken dicht vanwege overtreden coronaregels

nieuws

Foto: google maps

Café Dijkman aan de Oliemulderstraat in de Oosterpoortbuurt moet twee weken gesloten blijven vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Dat heeft de Veiligheidsregio Groningen bekendgemaakt.

De Veiligheidsregio laat weten dat er twee overtredingen zijn geconstateerd. De eerste vond plaats op 1 oktober. Agenten constateerden rond 23.50 uur dat er op straat sprake was van geluidsoverlast waarbij het geluid uit het café kwam. Uit onderzoek bleek dat er op dat moment nog drie mensen ‘ladderzat’ aan de bar zaten. Een vrouw vroeg of er afgerekend kon worden waarna ze het café verliet. Zaterdagavond werd er opnieuw een overtreding geconstateerd. Rond 22.40 uur zagen toezichthouders dat er nog vijf mensen aan de bar zaten en dat er op de bar gevulde glazen en een flesje cola stond.

In het aanwijzingsbesluit van de Veiligheidsregio staat dat de barman tegen de toezichthouders verklaard heeft: “Ik ben te ver gegaan met de sluitingstijd. U ziet dat wij gesloten zijn en ik heb nog een paar klanten aan de bar zitten.” De voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling, laat weten: “Naar mijn overtuiging hebt u volstrekt onvoldoende maatregelen getroffen om de coronamaatregelen te respecteren. U heeft bezoekers in uw café aanwezig gehad op tijdstippen waarop dat volgens de noodverordening verboden was. Ik reken u zwaar aan dat u zich hieraan bij herhaling schuldig heeft gemaakt. (…) Gelet op het feit dat u er tot tweemaal toe regels van de Noodverordening zijn overtreden, ben ik van mening dat een tijdelijke sluiting van uw inrichting voor de duur van 2 weken op z’n plaats is en dat niet met lichtere maatregelen kan worden volstaan.”

Café Dijkman moet tot 25 oktober 18.00 uur de deuren gesloten houden.