Traumahelikopter ingezet bij ernstig verkeersongeluk Duinkerkenbrug

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagmiddag op de Winschoterweg is de bestuurder van een busje gewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur ter hoogte van de Duinkerkenbrug. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Een rood busje kwam vanaf de Duinkerkenbrug. Op de kruising is er vermoedelijk een aanrijding ontstaan met een vrachtwagen. Het busje is vervolgens rechtdoor geschoten, door een hek heen gereden en in een sloot terecht gekomen.” Hulpdiensten rukten direct massaal uit. Behalve de politie, een ambulance en de brandweer werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

“Een chauffeur van een takelwagen zag het ongeluk gebeuren”, zegt Raymond Meter van meterfotografie.nl. “Deze bestuurder bedacht zich niet en heeft direct met de kraan het voertuig gestabiliseerd. Hulpdiensten hebben met hulp van omstanders en ooggetuigen het slachtoffer uit het voertuig kunnen halen. De bestuurder is gestabiliseerd en is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De weg is vanwege het ongeluk volledig afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft het busje geborgen.