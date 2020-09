RIVM: ’62 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen’

nieuws

In de gemeente Groningen zijn sinds dinsdag 62 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het RIVM.

In totaal zijn er in de gemeente Groningen nu 826 personen positief getest. Dinsdag lag dit aantal nog op 764. Dit betekent een toename van 8,1 procent. In de overige gemeenten in de provincie werden 23 nieuwe besmettingen vastgesteld waarmee het provinciale dagtotaal op 85 komt. In Het Hogeland gaat het om 7 nieuwe gevallen, in Midden-Groningen om 4, in het Westerkwartier, Oldambt en Stadskanaal om 3, in Westerwolde om 2 en in Veendam en Appingedam om 1. Niemand hoefde opgenomen te worden in het ziekenhuis.

In vergelijking met de cijfers van vorige week woensdag blijkt de grootste coronabrandhaard van de provincie zich eveneens in de gemeente Groningen te bevinden. Daar nam het aantal coronabesmettingen toe met 319 van 507 naar 826. In het Hogeland kwamen er 28 nieuwe besmettingen bij, Midden-Groningen en Stadskanaal 19, Westerkwartier 13, Oldambt 11, Veendam 9, Westerwolde 6, Appingedam 3, Loppersum 2 en Delfzijl en Pekela 1.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 2.364 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste dagaantal tot nu toe. Het aantal ziekenhuisopnames nam met 32 toe, 5 personen kwamen te overlijden.