Provincie houdt vast aan doden van stadsduiven Parkweg

Foto: Alan Huett via Flickr CC BY-SA 2.0

Bewoners van vijf huizen aan de Parkweg hebben last van duiven. De Provincie heeft besloten dat de duiven gevangen en vergast moeten worden. De gemeente of een professioneel bedrijf mag de klus klaren.



De gemeente wil de duiven wel vangen en op grote afstand weer loslaten. ‘Omdat wij al enkele jaren geen duiven meer doden, waren wij als uitvoerder van plan de dieren op grote afstand vrij te laten. Na overleg met de provincie blijkt dat op deze wijze afwijken van het besluit niet is toegestaan’, schrijft het college.

De kans bestaat dat een professioneel bedrijf de opdracht uit gaat voeren. De Partij voor de Dieren vraagt daarom wat de gemeente dan kan doen om te voorkomen, dat er dingen gebeuren met de duiven waar de gemeente niet achterstaat. Dat is aan de Provincie, antwoordt de gemeente.

Er volgt nog een gesprek tussen beide overheden: ‘We onderzoeken ambtelijk de mogelijkheid de opdracht zodanig aan te passen dat uitzetten van duiven mogelijk wordt. Daarnaast bespreken we de toenemende duivenproblematiek in het algemeen’.

De Provincie ziet het vangen en elders loslaten niet als een structurele oplossing: ‘Een losgelaten duif probeert zo snel mogelijk terug te keren naar “huis”.’