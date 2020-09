Groningen op weg naar risiconiveau 2: zorgelijk

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De veiligheidsregio Groningen gaat naar verwachting nog deze week naar het risiconiveau 2, en dat betekent ‘zorgelijk’. Dat melden diverse media.

Premier Mark Rutte kondigde dinsdag al aan dat acht regio’s van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’ gaan. Nu is duidelijk dat Groningen daar ook bij hoort. In Groningen is het aantal besmettingen de afgelopen weken snel opgelopen. Sinds eind vorige week vallen zes van de 25 regio’s in categorie zes. Het gaat om regio’s in de Randstad.

Het is nog niet duidelijk welke maatregelen worden afgekondigd. In het grootste deel van de Randstad gaan de café’s sinds zondag om middernacht dicht en mogen nog maar vijftig mensen bijeenkomen voor een feestje of uitje.

Het kabinet praat nog met de burgemeesters van de regio’s over het moment van bekendmaking – de Telegraaf gaat uit van eind deze week. Die burgemeesters moeten vervolgens weer met de andere bestuurders van de regio in overleg over de aanvullende maatregelen en hoe ze die gaan communiceren.