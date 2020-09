GGD: “Afgelopen week 222 nieuwe besmettingen, forse stijging”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn sinds vorige week woensdag 222 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

Van deze 222 nieuwe besmettingen is ruim de helft, 55%, tussen de 18 en 24 jaar oud. Elf personen waren jongeren dan 18 jaar, waarvan 4 jonger dan 12 jaar. Bijna 10 procent van de nieuwe besmettingen had een vermoedelijke besmettingsbron in het buitenland. Ongeveer een kwart is opgespoord dankzij bron- en contactonderzoek.

Forse stijging

“Deze week zien we een forse stijging in het aantal nieuwe besmettingen ten opzichte van de voorgaande weken”, aldus de GGD. “Vooral in de groep jong volwassenen worden veel besmettingen gezien. Er zijn meerdere clusters gerelateerd aan feestjes onder jongeren.” In totaal is het virus sinds het begin van de uitbraak nu bij 900 personen in onze provincie vastgesteld. Negentien personen kwamen te overlijden.

Record aantal personen getest

Op de testlocaties in de provincie Groningen werden afgelopen week 5.257 personen getest. Nog niet eerder werden er zoveel mensen getest. Van hen waren 159 positief. Dit komt neer op 3,0 procent. In de periode van 1 juni tot 15 september zijn in totaal nu 44.487 personen getest.