“Verkoeling lijkt voorlopig niet te komen, recordaantal tropische dagen mogelijk”

Foto: John den Hollander

De verkoeling die voor volgende week in de weerkaarten zat is nagenoeg verdwenen. Volgens OOG-weerman is het mogelijk dat de huidige hitte periode een record aan aaneengesloten tropische dagen zou kunnen geven.

“Vrijdag is het zonovergoten en is het tropisch met temperaturen van 31 of 32 graden”, vertelt Kamphuis. “De wind komt eerst uit het zuidoosten, in de middag krimpend naar het oosten, kracht twee. In de avond blijft het lang warm. In de avond is het om 20.00 uur nog altijd rond de 25 graden. Uiteindelijk daalt het kwik in de nacht naar zaterdag naar 16 of 17 graden.”

Hittegolf

“Zaterdag is het wederom een zonovergoten dag met tropische temperaturen rond de 32, lokaal 33 graden. De wind komt uit het oosten en is zwak. In de loop van de middag draaiend naar noordoost en toenemend naar matig, windkracht 3 of 4. Dit gaat zorgen voor een lichte daling van de temperatuur. Zondag wordt het rond de 30 graden. Als we die waarde halen dan kunnen we spreken van een hittegolf. Er is veel zon maar er komen ook een paar wolken voor. In de loop van de dag steekt er een aangename noordoostenwind op.”

Donderdag had je het over een verkoeling die volgende week in gaat zetten, zit dat nog steeds in de kaarten?

“Nee. Er is voorlopig weinig verandering te verwachten. Maandag tot en met donderdag is het tropisch en soms extreem warm met temperaturen tussen de 31 graden op maandag en 32 tot 34 graden op dinsdag tot en met donderdag. Ook de nachten worden geleidelijk warmer met minima rond de 20 graden. De verkoeling zou zich zich nu aandienen volgende week vrijdag. Dus voorlopig zitten we nog wel even vast aan de hitte die mogelijk een record aan aaneengesloten tropische dagen zou kunnen geven.”