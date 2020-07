Farmers Defence Force tekent bezwaar aan tegen demonstratieverbod

nieuws

Foto: Mélarno Kraan - 112groningen.nl

Farmers Defence Force, FDF, heeft dinsdag bezwaar aangetekend bij de provincie Groningen vanwege het demonstratieverbod dat geldt. Vanwege het verbod mag er tot komende maandag niet met landbouwvoertuigen gedemonstreerd worden.

Het verbod op demonstraties waarbij trekkers en andere zware landbouwvoertuigen gebruikt worden gaat naar alle waarschijnlijkheid door de Veiligheidsregio verlengd worden. Behalve het aantekenen van juridisch bezwaar is er door FDF een verzoek tot voorlopige voorziening gedaan om zo snel mogelijk een kort geding over de maatregel te kunnen voeren. Het formele bezwaarschrift is per fax, per e-mail en per aangetekende post naar de overheidsinstantie gestuurd.

Veiligheidsregio is niet bevoegd

De Veiligheidsregio Groningen besloot maandag dat demonstraties waar landbouwvoertuigen bij betrokken zijn tot volgende week verboden zijn. De provincies Drenthe volgde in de avond, Friesland sloot dinsdag aan. De Veiligheidsregio Twente heeft ook onderzoek gedaan naar het verbod, maar zij denken dat ze als veiligheidsregio niet bevoegd zijn om zo’n beperking op te leggen. Dat is waar Farmers Defence Force ook vanuit gaat, nadat ze een jurist naar de maatregelen hebben laten kijken. FDF overweegt ook om stappen te nemen tegen de provincies Drenthe en Friesland.

Voermaatregel

Sinds afgelopen donderdag hebben boeren op verschillende plekken in het land actie gevoerd. Aanleiding is de voermaatregel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De minister wil het voer voor de koeien aanpassen door minder eiwitten in krachtvoer toe te staan. Dit moet de uitstoot van stikstof door de landbouwsector beperken. Volgens de veehouders schaadt dit de gezondheid van de dieren. Daarnaast zijn ze het niet eens met de manier waarop de minister de plannen er doordrukt.