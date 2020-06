Onrust in Grunobuurt over grote evenementen in Stadspark

nieuws

Stadspark live

In de Grunobuurt is onrust ontstaan nadat de gemeente Groningen afgelopen week bekendmaakte dat het Stadspark zich in de toekomst qua evenementen moet gaan meten met het Goffertpark in Nijmegen en het Zuiderpark in Den Haag.

Volgens de wijkvereniging heerst er behalve onrust ook onduidelijkheid. Gevraagd wordt aan wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) van Evenementen om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen. Woensdag liet Chakor weten dat per 1 januari 2021 de huurovereenkomst met de drafsportvereniging opgezegd wordt. Daarmee komt er een einde aan de drafbaan in Groningen.

Volgens de gemeente houden de zeven paardenkoersen die jaarlijks gehouden worden de verdere ontwikkeling van het Stadspark als locatie voor muziekfestivals en evenementen tegen. Daar komt bij dat het aantal bezoekers gestaag daalt. Wethouder Chakor wil dat het terrein geschikt wordt gemaakt voor een bezoekersaantal tot 65.000 mensen die kunnen gaan genieten van artiesten en bands van wereldfaam. In totaal komen er per jaar twaalf festivaldagen. Of de plannen doorgaan hangt van de gemeenteraad af die in september de plannen gaat bespreken.