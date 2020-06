Actualiteitendebat in Groningse raad over openbare ruimte en terrassen in ‘coronatijd’

nieuws

Het tijdelijke onderkomen van de gemeente Groningen aan de Radesingel Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

Twee groepen van gemeenteraadsfracties hebben voor aanstaande woensdag een actualiteitendebat aangevraagd. De VVD, D66 en de Stadspartij willen weten waarom de gemeente Groningen bij terrassen 3,5 meter aanhoudt. Groenlinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren vragen een meer algemeen debat aan over de vorige week afgekondigde maatregelen in de Groningse openbare ruimte.

De Stadspartij, VVD, D66 vinden de afgekondigde maatregelen ongunstig voor sommige ondernemers, met name binnen de horeca. “Sommige ondernemers geven aan teleurgesteld en boos te zijn over de beschikbare terrasruimte en over de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Een aantal ondernemers geeft aan dat zij nauwelijks een terras over zullen houden door de door de gemeente ingestelde 3,5 meter eis. Deze ‘lokale aanvullende maatregelen’ viel de horeca rauw op het dak”, zo stellen de fracties. “Deze ‘stringente’ norm voor voetpaden zorgt voor problemen voor de horeca en dan vooral op plekken als het Zuiderdiep, de alternatieven zijn daar beperkt.”

De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren vragen om een gelijksoortig debat, maar van een meer algemene aard. De fracties willen weten of de genomen maatregelen met betrekking tot het gebruik van de openbare weg en de openbare ruimte onveranderbaar zijn voor de komende fase van de corona-epidemie en of er ruimte is voor aanpassingen. Ook willen de fracties weten of er de komende tijd nog meer maatregelen nodig zijn, met name ook buiten het centrum van Groningen.