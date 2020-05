Virtueel meerijden met treinmachinist van Groningen naar Leeuwarden

nieuws

Foto: still uit filmpje / t-noz.nl

Het reizen met de trein is tijdens deze coronapandemie alleen weggelegd voor mensen die tot de vitale beroepen behoren. Machinisten Frank en Martin die werkzaam zijn bij vervoersbedrijf Arriva hebben daar iets op bedacht.

Op hun YouTube-kanaal laten ze kijkers in hun nieuwste filmpje meerijden in de stoptrein van Groningen naar Leeuwarden. Het is niet voor het eerst dat ze zulke filmpjes maken en plaatsen. Al jarenlang plaatsen ze zogeheten cabineritten op YouTube. Nu is er alleen meer belangstelling voor het videomateriaal dan normaal. De afgelopen weken is er tussen Groningen en Leeuwarden namelijk druk aan het spoor gewerkt. Tussen Hoogkerk en Zuidhorn is het verdubbelde spoor in gebruik genomen, op station Zuidhorn is een keerspoor in gebruik genomen en in Grijpskerk zijn de perrons verlengd. Het resultaat van de werkzaamheden kan vanwege de coronamaatregelen niet door iedereen bekeken worden. Met het filmpje kan dat nu wel. Voordeel is ook dat je voor de cabinerit geen geldig vervoersbewijs hoeft te hebben.

De werkzaamheden tussen Groningen en Leeuwarden zijn nodig voor de komst van een extra sneltrein die vanaf december gaat rijden. Nog niet al het werk is klaar. Vooral op het Friese deel van de lijn moet nog veel gebeuren. Zo moet de spoorwegovergang De Schrans in Leeuwarden nog dubbelsporig worden gemaakt en moeten perrons van het station in de Friese stad verlengd worden. Ook moet een bocht ter hoogte van Tytsjerk verkant worden waardoor er tussen Hurdegaryp en Leeuwarden met een hogere snelheid gereden kan worden.

Het filmpje van de cabinerit is hier te bekijken: