Minister: “Aanmelden voor coronatest via speciale afsprakenlijn”

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Iedereen die met klachten kampt die lijken op de symptomen van het coronavirus kan zich vanaf komende maandag via een testafsprakenlijn aanmelden voor een coronatest.

Dat heeft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid woensdag laten weten.

Het was al bekend dat iedereen met klachten vanaf Pinkstermaandag getest kan worden. Het was echter nog spannend of het operationeel krijgen van een testafsprakenlijn ook zou gaan lukken. De Jonge heeft nu laten weten dat deze enorme klus geklaard is. De telefoonlijn zal zeven dagen per week van ’s ochtends 08.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur bereikbaar zijn. Wie via de lijn een afspraak maakt kan vervolgens terecht bij één van de tachtig testlocaties in het land. Mocht het nodig zijn dan is er ook een mogelijkheid dat een testteam thuis langs komt. Binnen 48 uur is de uitslag van de test bekend.

Sinds halverwege maart wordt er in Nederland al getest op het coronavirus. In eerste instantie kwamen alleen medewerkers in de zorg hier voor in aanmerking. De afgelopen tijd is dit verder uitgebreid naar bijvoorbeeld basisschoolleraren, mantelzorgers en politieagenten. Vanaf 1 juni kan iedereen getest worden. Door meer te testen hoopt het kabinet dat mensen die het virus bij zich dragen sneller gevonden worden. De afsprakenlijn gaat aanstaande maandagochtend voor het eerst open. Het telefoonnummer blijft tot die tijd nog even geheim.