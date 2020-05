‘Hoe trein 8149 na vrijdagmiddag nooit meer hetzelfde zal zijn’

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Het verdriet bij de NS is nog altijd groot na het treinongeluk vrijdagmiddag bij Hooghalen. Op het forum OV-ervaringen schrijft NS-conducteur Mike dat er mineur heerst in het personeelsverblijf op Zwolle. Zwolle was de standplaats voor de omgekomen machinist.

Vrijdagmiddag om 16.03 uur vond ter hoogte van de Oude Provincialeweg nabij Hooghalen op een onbewaakte spoorwegovergang het ongeluk plaats. De Sprinter van Zwolle naar Assen botste op de overweg op een landbouwvoertuig. De machinist kwam bij de botsing om het leven en twee treinpassagiers raakten gewond. De schade aan de trein en aan de spoorinfrastructuur was groot. Spoorbeheerder ProRail en ASSET Rail waren tot maandagmiddag bezig om de schade te herstellen.

“We kunnen deze plek niet onopgemerkt voorbij rijden”

Conducteur Mike, die de omgekomen machinist en de dienstdoende hoofdconducteur van de bewuste trein goed kent, vertelt op het forum in een column over zijn belevenissen van maandagmiddag. “Vandaag ben ik ingedeeld om trein 8149 te rijden. Treinen in Nederland hebben vaste treinnummers waaronder ze worden ingezet. Dit in tegenstelling tot de luchtvaart waar na een ramp het vluchtnummer niet meer wordt gebruikt, blijven treinnummer bij de spoorwegen gewoon hetzelfde. Dat ik nu als eerste weer met trein 8149 van Beilen naar Assen mag rijden, is een bevreemdend gevoel. Alsof ik samen met mijn machinist het stokje overneem, terwijl we dat helemaal niet willen. Het passeren van het punt waar het afgelopen vrijdag allemaal zo verschrikkelijk fout ging gaat ogenschijnlijk zoals altijd, bijna ongemerkt. Maar voorlopig zal ik, en de meeste collega’s met mij, deze plek niet ongemerkt voorbij kunnen rijden.”

Inktzwarte dag

Zaterdag noemde directeur Roger van Boxtel van de NS het incident al een inktzwarte dag. ““Onze gedachten zijn in de eerste plaats bij het slachtoffer zijn gezin, familie, vrienden en directe collega’s van onze machinist. Dit verlies voelen wij bij NS allemaal. We spreken de hoop uit dat de andere betrokkenen die gewond zijn geraakt snel herstellen”, aldus Van Boxtel. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur liet in het weekend weten dat er snel duidelijkheid moet komen naar de toedracht van het ongeluk. Spoorvakbond VVMC riep maandag de staatssecretaris op om haast te maken met het verwijderen van onbeveiligde overwegen.