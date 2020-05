Fietsers gewond bij verkeersongeluk Asingastraat

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagochtend op de Asingastraat in de stad Groningen zijn twee fietsers gewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur op de kruising met de Bedumerweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Lameris. “Twee fietsers, een man en een vrouw, kwamen op de kruising met elkaar in botsing. De vrouw wilde op de kruising rechtdoor en de man wilde afslaan. Daarop kwamen ze met de sturen in elkaar en kwamen daarop ten val.” De bestuurder van een bestelbus zag het gebeuren en plaatste daarop direct de bus achter het ongeluk zodat de baan werd afgesloten. “De man heeft de zijdeur van de bus opengezet zodat de beide gewonden daar even in konden gaan zitten.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Beide slachtoffers zijn gecontroleerd en zijn daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.