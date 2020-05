Aantal Groningse coronapatiënten in ziekenhuis blijft stabiel

nieuws

De verspreiding van het coronavirus in de gemeente Groningen blijft stabiel. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die vrijdagmiddag bekend werden gemaakt.

Het aantal opgenomen patiënten uit de gemeente blijft staan op 7,7 mensen op de 100.000 inwoners, in absolute aantallen zijn dit achttien personen. 165 inwoners van de gemeente zijn positief getest op COVID-19, drie mensen overleden aan de ziekte.

Volgens het RIVM kwamen er landelijk 28 personen te overlijden. Het totaal aantal sterfgevallen komt daarmee op 5.931. Deze mensen zijn niet allemaal afgelopen 24 uur overleden. Negen mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Het totaal aantal mensen dat nu in een ziekenhuis ligt of heeft gelegen komt daarmee op 11.722. Het aantal positief geteste personen staat sinds woensdag op 46.126. In het afgelopen etmaal werden er 176 personen positief getest.