UMCG arts Friedrich blij met meer coronatesten

nieuws

Foto: RUG

Alex Friedrich, arts viroloog van het UMCG, is blij dat er meer getest gaat worden op het coronavirus. Dat zegt hij tegen de NOS.

Minister De Jonge maakte dat dinsdagavond bekend. Friedrich pleitte er al eerder voor. Dat kwam hem op kritiek te staan van de minister, maar die trok dat later weer in.

“Ik denk dat de boodschap eindelijk is aangekomen dat zorginstellingen stroomversnellingen van de epidemie kunnen zijn. In andere landen zagen we dat geïnfecteerde zorgmedewerkers zo’n 20 tot 30 collega’s konden besmetten, omdat verspreiding in zorginstellingen veel sneller gaat”, aldus Friedrich tegenover de NOS.

Een ander voordeel van veel testen is dat zorgpersoneel sneller weer aan het werk kan als uit de test blijkt dat er geen sprake is van het coronavirus, aldus Friedrich. Friedrich leed zelf ook even aan een milde vorm van corona. Hij is inmiddels hersteld,