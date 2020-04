Tandartsen die door corona om dreigen te vallen worden financieel gecompenseerd

nieuws

Foto: flickr.com/photos/conchur/

Mondzorgpraktijken, fysiotherapeuten en diëtisten kunnen nu ook een aanvraag doen voor compensatie vanwege teruglopende inkomsten. De maatregel is genomen omdat één op de zeventien tandartsen in Nederland failliet dreigde raken.

Vanwege de coronacrisis mogen tandartsen alleen nog spoedeisende hulp verlenen. Dit is echter zo’n marginaal aandeel dat veel tandartsen zich zorgen maakten over hun voortbestaan. Twee weken geleden riep het kabinet een economisch maatregelenpakket in het leven waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Tandartsen, diëtisten en fysiotherapeuten kunnen hier echter geen gebruik van maken omdat zorgaanbieders hiervan uitgesloten zijn. De ANT, de Associatie Nederlandse Tandartsen, stuurde afgelopen vrijdag een brandbrief naar minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid. Zondag werd besloten dat ook deze zorgaanbieders een aanvraag in kunnen dienen voor compensatie. Dit kan niet bij het UWV, maar afgesproken is dat dit door de zorgverzekeraars geregeld gaat worden.

De bedoeling is dat de compensatie vanaf mei, maandelijks met terugwerkende kracht vanaf maart, uit zal worden betaald. Het wordt betaald van collectief opgehaald premiegeld.

Deel dit artikel: