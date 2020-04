Rutte: ‘Na 28 april duidelijkheid over ‘het nieuwe normaal’ in de ‘anderhalvemeter-samenleving’

nieuws

Premier Rutte herhaalde dinsdagavond in een persconferentie over het coronavirus dat alle Nederlanders, ook tijdens de paasdagen, zo veel mogelijk thuis moeten blijven.

De minister-president kondigde geen nieuwe maatregelen aan. Hij sprak zijn lof uit over de manier waarop Nederland het eerste echte lenteweekend zo veel mogelijk thuis bleven.

De premier vertelde verder dat het Kabinet pas in de week voor 28 april gaat besluiten over een mogelijke versoepeling van de maatregelen.“ Het kabinet denk na over mogelijke scenario’s voor ‘intelligente weg terug’ uit de ‘intelligente lockdown’. Het loket gaat echt niet in een keer open op 28 april. Dan wordt het tijd voor ‘het nieuwe normaal: Een samenleving waarin 1,5 meter afstand houden de norm wordt.”

Ook Nederlandse regering denkt aan invoering app om contactonderzoek van GGD te ondersteunen

Minister Hugo de Jonge vertelde daarom dat ook in Nederland de invoering van twee speciale app’s nodig kan zijn om de GGD’s te ondersteunen in een gericht testbeleid. De minister kijkt scherp naar andere landen waar dergelijke app’s getest worden. De app’s zou mensen die het virus hebben registreren en degenen die met hen in contact zijn geweest waarschuwen. Hier wordt door verschillende organisaties huiverig naar gekeken, omdat hiermee mogelijk de privacy in het geding zou komen. De minister zegt daarom uitgebreid onderzoek te doen naar deze app’s. “Alleen als de privacy gewaarborgd is gaan we dit doen”, aldus De Jonge. Of de app’s verplicht worden, is nog niet bekend. “De komende weken speelt dit nog niet. Dit komt pas ter sprake als we weten hoe Nederland er op 28 april voorstaat”, zo vertelt Rutte

De apps zijn bedoeld om het werk van de GGD te ondersteunen. Een zo’n app kan bijvoorbeeld een seintje geven aan iedereen met wie je contact bent geweest nadat je besmet bent geraakt. Een tweede app is bedoeld om symptomen in de gaten te houden.