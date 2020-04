Ondanks afgelasting Bevrijdingsfestival toch winnaar ‘Sound of Freedom’-songcontest bekend gemaakt

nieuws

Het duo WadAap is met het nummer ‘Vrij om te zijn’ is de winnaar van de ‘Sound of Freedom’-songcontest. De winnaar van de prijs zou optreden tijdens het Bevrijdingsfestival van dit jaar.

Een vakkundige jury heeft alle inzendingen beoordeeld: ‘WadAap levert een sterke inhoudelijke raptekst die met humor en positiviteit het onderwerp vrijheid van diverse kanten belicht. De speelse Nederlandstalige woordenstroom combineert soepel met de knap eenvoudig gehouden, zeer doeltreffende en aanstekelijke muziek. Zonder twijfel is ‘Vrij om te zijn’ één van de meest speelse inzendingen voor deze contest, waarbij het thema op een uiterst creatieve wijze wordt vertolkt. Fris, eigentijds en met een positieve ondertoon’.

De winnaar van de contest wint een live optreden op het festival. In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus wordt het festival verplaatst naar 2021. De organisatie is nu in overleg met WadAap voor een geschikt moment. Daarnaast ontvangt de winnaar een geldbedrag van €1000,-, coaching en een financiële bijdrage bij het maken van een opname in een studio.

Sound of Freedom wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De vakjury bestond uit Joey Ruchtie (programmeur Bevrijdingsfestival Groningen en SPOT Groningen), Rolf Schreuder (programmeur Podium Noord op Bevrijdingsfestival Groningen en medewerker RTV Noord), Peter van der Heide (recensent Dagblad van het Noorden), Rein de Vries (OOG Radio/Scherpe Oren) en Inge van Calkar (singer-songwriter)