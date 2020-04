Kinderdromentasjes-actie groot succes

oogochtendshow

De Kinderdromentasjes-actie in de Mooie Wijken De Hoogte en Indische Buurt is een groot succes. Zo groot zelfs, dat de Kinderdromentasjes al weer op zijn.



Dat vertelde Marieke Hollemans van de organisatie in de OOG Ochtendshow woensdagochtend. Volgens haar zijn er heel veel vrijwilligers bezig geweest om ruim 600 tasjes te bezorgen. Deze worden bezorgd aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar om hun dromen vast te leggen. Het projectteam ’Kinderdromen’ probeert daarmee de kinderen, die allemaal thuis zijn door het Coronavirus, op een actieve manier mee te laten dromen en denken over de vernieuwing van hun wijk.

Het project was al gepland, maar is vanwege de coronacrisis in een andere vorm uitgevoerd. Er is dusdanig veel vraag geweest, dat de tasjes al weer op zijn. Er zijn nieuwe in bestelling, maar vanwege de coronacrisis is het nog niet duidelijk wanneer deze klaar zullen zijn. Wel kunnen kinderen hiervoor worden aangemeld via de Facebookpagina en Instagram van Mooie Wijken, via kinderdromen@mooiewijken.nl en ook kunnen kinderen die een tasje hebben ontvangen iemand anders opgeven.

Beluister het interview met Marieke Hollemans hieronder terug: