GGD: “Nieuw sterfgeval in Groningen door corona’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen is het afgelopen etmaal opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat laat de GGD Groningen dinsdagmiddag weten.

Het totaal aantal bekende sterfgevallen aan het virus komt daarmee in onze provincie op zes. Details over het slachtoffer worden vanwege de AVG-richtlijnen niet gedeeld. De GGD laat verder weten dat het aantal mensen dat positief getest is op het coronavirus het afgelopen etmaal met twintig is toegenomen tot 227. Maandag lag dit aantal nog op 207. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt volgens de GGD veel hoger omdat niet iedereen meer wordt getest.

Het RIVM maakte dinsdag eerder op de middag bekend dat er in Nederland nog eens 234 mensen overleden zijn aan het virus. Het totaal aantal sterfgevallen komt daarmee op 2.101. Het aantal ziekenhuisopnames, of mensen die in een ziekenhuis hebben gelegen, nam toe met 292 tot 7.427.