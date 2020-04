Gemeente plant woensdag 26 nieuwe bomen in Mauritsstraat

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

In de Mauritsstraat in de Oosterpoort worden woensdag 26 nieuwe bomen geplant. Door ziekte en storm was het aantal bomen in de straat de afgelopen jaren sterk teruggelopen.

De ongeveer 15 jaar oude amberbomen, magnolia’s, boomhazelaars, sierkersen en lijsterbessen krijgen de komende jaren zo nodig extra voeding en water. De nieuwe bomen worden ondergronds stevig vastgezet in grote ondergrondse groeiplaatsen.

De bomen die er na de kap van de zieke bomen nog stonden hadden beperkte groeimogelijkheden en waren in slechte conditie. Zodra het weer mogelijk is, overlegt de gemeente met de bewoners in de straat over de keuze en het onderhoud van de nog aan te brengen beplanting onder de bomen.