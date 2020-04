Fietsers richting Helpman kunnen vanaf volgende week weer onder Ring-Zuid door op Hereweg

nieuws

Foto Anmdor Heij: Zuidelijke ringweg werkzaamheden Hereweg

Volgende week past Combinatie Herepoort de onderdoorgang van de Hereweg onder zuidelijke ringweg aan. Op zaterdag 18 april kunnen fietsers en voetgangers de nieuwe route gebruiken. De omleiding via de Papiermolentunnel is dan verleden tijd.

Fietsers en voetgangers vanuit het centrum richting Helpman moeten al ruim een half jaar de omleiding via de Papiermolentunnel volgen. Nu wordt van de busbaan aan de westzijde van de onderdoorgang omgevormd tot een voet- en fietspad. De bussen gaan dan over de rijbaan voor het autoverkeer.

Voor de werkzaamheden, die plaatsvinden in de nachten van dinsdag 14 tot vrijdag 17 april tussen 20.00 en 06.00 uur, zijn wegafsluitingen nodig. Autoverkeer richting Haren kan tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken van de onderdoorgang. Ook de afrit Helpman van de zuidelijke ringweg (voor verkeer vanaf het Julianaplein) is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Volgens Combinatie Herepoort krijgen omwonenden een brief thuis waarin zij informatie vinden over de verwachte hinder.