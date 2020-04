Coronacrisis in het klein (17): uitkijken voor hek en hoe lang gaat het duren?

Ook hekken kunnen gevaarlijk zijn. Dit briefje op een hek van een volkstuinvereniging (foto) is inmiddels werkelijkheid. En het kon wel eens langer gaan duren: de Universiteit heeft haar zomerschool afgelast.



Het lammetjesfeest op De Onlanderij is afgelast. Maar er waren al drieduizend paaseitjes aangeschaft. Die gaan nu naar de Voedselbank.

Veel blijft gesloten tot in elk geval 28 april. De Universiteit annuleerde deze woensdag al haar geplande zomeractiviteiten. Weten ze daar meer?

Unfortunately, as we currently do not know how the coronavirus will progress globally in the coming months, we have made the difficult decision to cancel the University of Groningen Summer Schools 2020. Hopefully we will see you next year instead. Stay safe and healthy! #ugsummer pic.twitter.com/VXXpGBWOo4

