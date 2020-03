nieuws

Foto: René Oosterhuis

In nog geen twee uur tijd hebben twee medewerkers van het Groninger Landschap een boot vol troep uit de oevers van het Leekstermeer gehaald.



‘Na krap 2 uur is de boot al vol, best triest eigenlijk………’, vindt beheerder René Oosterhuis.

