nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Het zuidelijke deel van de vijver in het Pioenpark in de Oosterparkwijk in de stad krijgt een opknapbeurt. De betonnen randen van de vijver worden vervangen door grenen randen

Door de werkzaamheden kan het looppad ten oosten van de vijver niet gebruikt worden. Omwonenden kunnen wel hun auto’s in de omgeving blijven parkeren.

De werkzaamheden beginnen maandag en duren ongeveer tien weken.