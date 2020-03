GGD Groningen: ‘Drie nieuwe besmettingen’

nieuws

Foto: NIAID-RML

De GGD Groningen meldt dat het aantal besmettingen in de provincie Groningen het afgelopen etmaal met drie nieuwe gevallen is toegenomen. De cijfers wijken af van de cijfers die het RIVM zaterdag eerder op de middag publiceerde.

Volgens de GGD zijn er in de provincie nu 138 positieve testen uitgevoerd. Eén patiënt is aan de gevolgen van het virus overleden. Het RIVM meldde eerder dat alleen het aantal besmettingen in de gemeente Groningen van vrijdag op zaterdag opgelopen was van tachtig naar 85. Waar het verschil in cijfers door veroorzaakt wordt is niet helemaal bekend. Bronnen laten weten dat het in theorie mogelijk is dat positieve testen door de GGD geteld worden en pas een etmaal later meegaan in de berekeningen van het RIVM of omgekeerd.

Afvlakking

Het RIVM laat ondertussen weten dat het aantal patiënten lijkt af te vlakken. “Dat klinkt misschien heel gek want in de cijfers die wij publiceren blijkt juist dat het aantal patiënten nog steeds toeneemt”, aldus het Rijksinstituut. “Zonder de maatregelen die genomen zijn zou het virus zich echter veel sneller door Nederland verspreid hebben. Er is dus wel een toename maar die lijkt minder snel te gaan.”

93 Patiënten overleden

Landelijk zijn er de afgelopen 24 uur 93 mensen gestorven. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen nu op 639 te staan. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen, of in een ziekenhuis is opgenomen geweest, stijgt met 454 naar 2.954. In totaal zijn er nu 9.762 besmettingsgevallen bekend. Dit is een toename van 1.159 in vergelijking met vrijdag.

Er zijn vandaag 3 nieuwe bevestigde besmettingen met #covid19 geconstateerd in de provincie #Groningen. Het totaal aantal bevestigde besmettingen in onze provincie is nu 138, het totaal aantal sterfgevallen is 1.

