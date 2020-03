Eerste Vindicaters arriveren bij Sportcentrum Kardinge

nieuws

Foto: Andor Heij

De leden van studentenvereniging Vindicat die op skivakantie waren in het corona-risicogebied (Code Oranje) in Noord-Italië, zijn zaterdagochtend teruggekeerd in Groningen. Rond half acht kwamen de eerste bussen aan bij Sportcentrum Kardinge.

De terugkerende Vindicaters werden bij Kardinge onder andere opgewacht door burgemeester Schuiling. De rector van de studentenvereniging, Floris Hamann, liet weten dat niemand op dit moment ziekteverschijnselen heeft. Verder zei hij begrip te hebben voor de commotie die is ontstaan door de trip.

De Vindicaters krijgen, voordat ze hun weg naar huis mogen vervolgen, op een afgesloten deel van het sportcomplex voorlichting van de GGD Groningen.Niemand van de studenten is achtergebleven in Italië. Dat zou gebeuren als iemand ziekteverschijnselen had. Alleen studenten met klachten worden getest.

De skitrip van de Groningse studentenvereniging zorgde voor veel commotie en onrust. De PVV stelde zelfs kamervragen over de kwestie.

De eerste bussen van #Vindicat zijn aangekomen op onze voorlichtingslocatie. Daar gaan we ze vertellen waar ze op moeten letten en vragen of er iemand gezondheidsklachten heeft. pic.twitter.com/RZ0mioBOKC — GGD Groningen (@GGDGroningen) March 7, 2020

De studenten van #Vindicat krijgen voorlichting over #corona en wat ze moeten doen als ze symptomen van het virus krijgen: contact met anderen beperken en als de klachten erger worden telefonisch contact opnemen met de huisarts. https://t.co/Zlq0SzxYTk pic.twitter.com/ibejoKwm1R — GGD Groningen (@GGDGroningen) March 7, 2020