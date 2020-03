Dit weekend gaan we naar zomertijd

nieuws

Ondanks de Corona crisis gaat de tijd gewoon door en dat geldt ook voor de zomertijd.



In de nacht van zaterdag op zondag zal de klok om 2:00 uur een uur vooruit worden gezet. Het ezelsbruggetje dat hierbij gehanteerd kan worden is dat in het voorjaar de klok een uur vooruit gaat. Als je hier niet aan denkt, dan zul je een uur te laat aankomen op je afspraak.

De zomertijd eindigt op de laatste zondag van oktober, dat is dit jaar in de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober.

ontstaan van de zomer- en wintertijd

In de oudheid werd het dagritme flexibel aangepast aan de lengte van de dag. Zo begon de dag voor de Romeinen bij zonsopgang en eindigde hij bij zonsondergang. Die dag werd verdeeld in twaalf uren, waardoor dus de uren in de winter korter waren dan in de zomer. Toen de lengte van een uur in de middeleeuwen werd vastgelegd op zestig minuten ontstond echter een verschil in zonuren tussen de zomer en de winter.

De eerste praktische toepassing van zomertijd was door het Duitse Keizerrijk gedurende de Eerste Wereldoorlog, vanaf 30 april 1916. De zomertijd werd ook in de bezette gebieden doorgevoerd. Nederland was weliswaar neutraal, maar voerde een dag later ook zomertijd in. Deze eerste zomertijd liep tot 1 oktober 1916. De tijd bleef in Nederland gehanteerd tot en met de Tweede Wereldoorlog.

Door de oliecrisis in de jaren ’70 van de vorige eeuw werd het principe toch weer uit de kast gehaald en sinds 1977 worden de zomer- en wintertijd weer in Nederland gehanteerd.