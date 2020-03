nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Een ambulancebus met corona patiënten, die op weg is van het Limburgse Heerlen naar Groningen, is met pech gestrand bij het Brabantse Vierlingsbeek. Dat meldt Omroep Brabant



Het is niet gelukt om de bus te repareren. De bus wordt, met de zes patiënten er in, door een berger naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Ook het verplegend personeel gaan mee.

De patiënten worden daarna met ambulances naar Groningen gebracht.