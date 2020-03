Bewakingsbeelden vrijgegeven van overval in Nieuwe Ebbingestraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie zoekt getuigen van een overval op een eetgelegenheid in de Nieuwe Ebbingestraat die op 9 maart van dit jaar plaatsvond. Van de overval zijn bewakingsbeelden vrijgegeven.

De overval vond plaats rond 22.50 uur op die maandagavond. Op de beelden is te zien hoe een man de horecagelegenheid binnenkomt. Hij bedreigt vervolgens een medewerkster met een mes. “Hij uitte daarbij ook dreigementen”, liet een politiewoordvoerder kort na de overval weten. “Een klein geldbedrag werd vervolgens afgegeven waarop de man het etablissement verliet en er op een fiets vandoor ging.” Niemand raakte gewond.

Ondanks dat er in de omgeving gezocht werd kon de dader niet getraceerd worden. Daarom doet de politie nu een beroep op mensen die wellicht iets gezien hebben. “Heb je informatie over deze zaak, hoe klein die info volgens jezelf ook is, deel het met ons. Je kunt ons bellen op telefoonnummer 0800 – 60 70 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”

