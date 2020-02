Werkzaamheden in de Oude Kijk in ’t Jatstraat eerder klaar dan verwacht

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Volgens Groningen Bereikbaar verlopen de werkzaamheden in de Oude Kijk in ’t Jatstraat zo voorspoedig dat de straat veel eerder weer open kan. Maandagmiddag start het vervolg van de werkzaamheden in de Zwanestraat en de Akerkstraat.

In de Oude Kijk in ’t Jatstraat was gepland om het werk in het najaar af te ronden. Door de gunstige weersomstandigheden kan dit al in mei.

Maandag wordt er gestart met het vervangen van kabels en leidingen in de Zwanestraat. In de Zwanestraat kunnen fietsers en voetgangers langs de werkzaamheden. Leveranciers voor de bedrijven in deze straat kunnen onder begeleiding van verkeersregelaars vanaf de Oude Kijk in ’t Jatstraat de Zwanestraat in. De werkzaamheden duren hier tot vrijdag 26 juni.

Ook op de kruising van de Akerkstraat en Grote Kromme Elleboog wordt gewerkt. Dit duurt tot vrijdag 21 februari.