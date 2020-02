Waterschap gaat in discussie over Paterswoldsemeer

nieuws

Foto Andor Heij

Waterschap Noorderzijlvest zegt de bezwaren van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer tegen de plannen voor het meer serieus te nemen. Daarom krijgt de geplande bijeenkomst van maandag 24 februari een ander karakter.

Het Waterschap ontving deze week een open brief van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer. Die vroeg om meer aandacht voor de recreatieve en economische belangen rond het meer. Ook is een petitie opgesteld die steun krijgt van vertegenwoordigers uit de recreatie- en horecasector en van tal van omwonenden. Het Waterschap zegt die signalen serieus te nemen. Voorzitter Bert Middel gaat tijdens de bijeenkomst met die vertegenwoordigers in gesprek.

De Beweging Recreatie Paterswoldsemeer keert zich tegen de plannen van het Waterschap om moeraszones in het meer aan te leggen. Dat zou ten koste gaan van zeilers, zwemmers en andere gebruikers. Belangstellenden zijn maandag vanaf 19.00 uur welkom in De Rietschans, Meerweg 221 in Haren.