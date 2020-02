“Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij elkaar brengen tijdens Matchmaking Forum”

oogochtendshow

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij elkaar brengen, dat was het doel tijdens Matchmaking Forum, dat vrijdag werd georganiseerd in het Forum Groningen.



Het werd georganiseerd door FIX, samen met Humanitas. FIX matcht jongeren tussen de 14 en 27 jaar aan vrijwilligerswerk dat bij hen past. Ze kunnen er terecht voor advies en hulp bij het vinden van de juiste activiteit. De vrijwilligers van Humanitas geven mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden die dat nodig hebben tijdelijk een steuntje in de rug.

Op de dag van de liefde, vrijdag 14 februari, waren jongeren tussen de 14 en 27 jaar welkom in het Forum om te ontdekken wat bij hen past en hoe ze zich kunnen inzetten voor de maatschappij. Door het organiseren van dit evenement willen FIX en Humanitas hen op een leuke en laagdrempelige manier jongeren laten ontdekken wat bij hen past en welke mogelijkheden er zijn om te werken aan de CV.

In de OOG Ochtendshow vertelden ze vrijdag o.a. welke vrijwilligersorganisaties betrokken waren bij dit evenement. Luister het interview terug: