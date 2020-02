Veel belangstelling voor zaak Herman versus RUG

nieuws

De ontslagen hoogleraar aan de faculteit der letteren Joost Herman en de rijksuniversiteit troffen elkaar vanmiddag in de Rechtbank.

De universiteit verwijt Herman dat hij gelden van een stichting aanwende voor zichzelf terwijl dat geld eigenlijk van de universiteit is. Herman zegt dat hij zichzelf niet heeft verrijkt, het geld kwam ten goed aan studenten.

Er was veel belangstelling voor de zaak, de zaal was te klein om alle collega’s die Herman een hart onder de riem wilden steken te bergen. Collega”s starten eerder een petitie, zij verwijten de RUG karaktermoord. De petitie is vierhonderd keer ondertekend